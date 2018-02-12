В Иркутской области нашли пропавшего без вести второклассника

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские нашли 10-летнего мальчика, пропавшего без вести в начале февраля в городе Зима Иркутской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Школьник, благодаря помощи граждан, был обнаружен в Усолье-Сибирском (город в 190 км от Зимы по федеральной трассе 255 "Сибирь" - ИФ), и временно помещен в детский приют в Саянске", - говорится в сообщении.

Как уточили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД, второклассник находился в доме у посторонних людей. Сейчас выясняется, как он там оказался и где еще побывал во время своего "путешествия".

"Ребенок жив и здоров. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции проводят работу по установлению причин ухода из дома и недопущению подобных инцидентов в будущем", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, семья школьника поставлена на профилактический учет. Родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

О пропаже ребенка в полицию заявила его бабушка 4 февраля текущего года. По ее словам, мальчик ушел из дома к другу 1 февраля, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

В поисках второклассника было задействовано около 100 человек: полицейские, работники местной администрации, волонтеры. Кроме того, в пятницу в Зиму из Иркутска прибыл сводный отряд ГУ МВД.