Два человека погибли при пожаре в оренбургской многоэтажке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в квартире жилого дома в Оренбурге в понедельник, есть погибшие и пострадавшие.

"В огне погибли двое взрослых. Еще семь человек пострадали, в том числе четверо детей", - сказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Там уточнили, что пожарные, проникнув в горящую квартиру, обнаружили в ней девять человек. "Двое были мертвы, остальные, в том числе четверо детей, без сознания. Их вынесли на свежий воздух, стали проводить реанимационные мероприятия. К сожалению, двое детей скончались, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

На сайте ведомства сообщается , что возгорание произошло в 13:54 в жилом доме на улице Салмышская. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 12:27 огонь был локализован, ликвидировано открытое горение.