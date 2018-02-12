В Сургуте часть стены школы обрушилась на рабочего

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) проводят проверку по факту травмирования рабочего при ремонте школьного здания. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба окружного следственного управления СКР.

Установлено, что 10 февраля при проведении ремонта здания школы для детей с ограниченными возможностями произошло обрушение части стены на одного из рабочих строительной организации.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.