Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Кабардино-Балкарии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок произошел в трех километрах от Нальчика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в понедельник.

"В 13:40 в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступила информация, что в Нальчике зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в трех километрах от города на глубине 10 километров с магнитудой 3,2 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, толчки не ощущались и жалоб от населения не поступало.

31 января также сообщалось о двух подземных толчках, зарегистрированных в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии. Они не привели к жертвам и разрушениям.