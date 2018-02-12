Американский самолет провел очередную разведку у границ России

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ABUZZ14, вылетевший утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вдоль границ области, осуществляя полет в воздушном пространстве Польши и Литвы.

По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Кроме того, в понедельник у побережья Калининградской области также совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002.

В воскресенье, 11 февраля, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение нескольких часов вел разведку у побережья Крыма и Краснодарского края. Разведчик ВВС США совершал пролеты у российского побережья по линии от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края вплоть до Сочи. До подлета к российским берегам он в течение четырех часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе.