Рейс из Ургенча в Петербург совершил экстренную посадку в Самаре

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший в понедельник рейс Ургенч - Петербург, совершил экстренную посадку в Самаре в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров, сообщается на сайте авиакомпании.

Лайнер A320 приземлился в самарском аэропорту "Курумоч" в 10:34 по местному времени.

"Пассажиру была оказана первая медицинская помощь, по заключению врачей принято решение о его дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

В 13:48 самолет с 143 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения.