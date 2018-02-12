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Совершивший в Томской области жесткую посадку вертолет 29 лет использовался для экспериментов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8Т, который в понедельник днем совершил аварийную посадку в Томской области, был построен в 1984 году на Казанском вертолетном заводе, следует из документации аукциона 2013 года, размещенной на сайте Летно-исследовательского института имени Громова.

"Свидетельство о государственном учете экспериментального воздушного судна от 4 октября 2012 года №464. Назначение: вспомогательное воздушное судно. Заводской номер: 8548", - говорится в аукционной документации.

Также указано, что по состоянию на 2013 год вертолет был оборудован двумя двигателями ТВ2-117А 1975 года выпуска. Сам борт ремонтировался в 1992 году, а силовые установки - в 1984 году.

По данным сайта russianplanes.net, вертолет Ми-8 с заводским номером 8548 с момента его постройки эксплуатировался ЛИИ имени Громова, который занимается исследованием экспериментальной авиационной техники, разрабатывает методы обеспечения авиационной безопасности. В 2013 году вертолет с заводским номером 8548 и бортовым номером 22330 был продан ЗАО "ВАТ" (компании с таким названием есть в Новосибирске и в Санкт-Петербурге), в 2014 году авиасудно стало эксплуатироваться авиакомпанией "Ельцовка".

Срок действия сертификата летной годности - до 14 ноября 2018 года.

По данным Главного управления МЧС по Томской области в понедельник днем жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 с бортовым номером 22330.

Два человека - члены экипажа - погибли и четверо пострадали. Борт перевозил пациентку из поселка Прохоркино в Стрежевой, ее сопровождали медик и полицейский. Пострадавшие госпитализированы, двое их них находятся в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Теги: Ми-8, Томская область
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