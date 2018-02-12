Что произошло за день: понедельник, 12 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следственный комитет, расследующий катастрофу Ан-148 в Подмосковье, пришел к выводу, что самолет взорвался при ударе о землю. До этого он был цел. На месте катастрофы спасателям удалось обнаружить оба "черных ящика", в ближайшее время их начнут расшифровывать.

- Погранслужба Украины задержала в Киеве экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили и буквально в течении часа выдворила из страны. Политик был отправлен в Польшу, так как из этой страны в начале осени прошлого года он незаконно въехал на Украину.

- Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

- ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины за сбор государственных секретов.

- В Томской области после жесткой посадки загорелся вертолет Ми-8. На его борту находились шесть человек, двое из них погибли.

- МТС приобрела двух ведущих российских билетных операторов на рынке культурно-развлекательных мероприятий: 100% в Ticketland.ru и 78,2%-ную долю в "Пономиналу.ру".

- По итогам сегодняшнего дня сборная Германии продолжает лидировать в медальном зачете зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Россия делит 11-12-е места с Чехией.