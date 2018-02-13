Лимонов вспомнил погибшего в Сирии активиста "Другой России" Ананьева по Донбассу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лидер незарегистрированной "Другой России", политик и писатель Эдуард Лимонов высоко отозвался о погибшем в Сирии активисте партии Кирилле Ананьеве.

"Он был артиллеристом, если не ошибаюсь, командиром минометного подразделения. Храбрый, сильный человек, который, видимо, искал такой жизни", - сказал Лимонов "Интерфаксу".

"Я больше помню его по Донбассу. Я не помню момента, когда он передислоцировался в Сирию", - добавил писатель.

О гибели Ананьева проинформировал ранее один из руководителей "Другой России" Александр Аверин.

"Кирилл погиб под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара. Кирилл Ананьев - москвич, участник многих протестных акций, старый нацбол (НБП - запрещенная в РФ организация)", - рассказал Аверин.

Накануне стало известно о гибели в Сирии еще четырех граждан РФ, которые, согласно сообщениям СМИ, не были российскими военнослужащими. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.

Так, информация о гибели 7 февраля в Сирии калининградца Владимира Логинова появилась на сайте Балтийского отдельного казачьего округа. Кроме того, сайт газеты "Ведомости" со ссылкой на активистов Conflict Intelligence Team сообщил, что в Сирии 7 февраля погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области.

В Кремле заявили, что имеют информацию только о российских военнослужащих в Сирии и не располагают данными о других россиянах, которые могут находиться в САР. "Рекомендуем по этим вопросам обращаться в министерство обороны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.