В России

Украинские пограничники заявили о задержании россиянина с радиоактивной колбой

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украинские пограничники задержали в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) гражданина России, который пытался вывезти из Украины колбу с неизвестным веществом со значительным превышением радиационного фона.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, на пункт пропуска прибыл автомобиль ВАЗ под управлением россиянина, на который сработал стационарный комплекс обнаружения радиоактивных и ядерных материалов типа "Янтарь".

"В ходе дальнейшего осмотра автомобиля, в сумке среди личных вещей 38-летнего россиянина, была обнаружена колба со значительным превышением радиационного фона. Предварительно установлено, что предмет является составной частью авиационного прибора", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили в компетентные правоохранительные органы о признаках нарушения статьи УК Украины "Незаконное обращение с радиоактивными материалами". Россиянина вместе с колбой передали сотрудникам Нацполиции.

Теги: Украина
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