Титов предложил создать залоговый фонд для бизнесменов не менее чем на 100 млн рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Залоговый фонд для предпринимателей, оказавшихся под следствием и желающих внести залог, чтобы избежать ареста, должен составить не менее 100 млн рублей, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы сформировали задачу: чтобы фонд эффективно работал, нужно 100 млн рублей. Но в каждом конкретном случае нужно смотреть, к кому применяются меры. Он (предприниматель - ИФ) должен часть залоговой суммы вносить, потому что мы не можем на все 100% гарантировать этот залог. Поэтому считаем, что как минимум 15% суммы должно идти от обвиняемого", - сказал Титов журналистам в Ростове-на-Дону во вторник.

По словам Титова, основные принципы залогового фонда для предпринимателей уже сформированы, однако для его полноценной работы требуется либо на законодательном уровне, либо при поддержке Верховного суда РФ обеспечить судьям возможность предлагать обвиняемым предпринимателям залог вместо ареста.

"Каждый судья должен знать, что сначала он обязан предложить залог, хотя бы в размере суммы, не превышающей двукратного ущерба. Сейчас пока судьи не рассматривают такой вариант, предпочитают арест, а должно быть юридическое обязательство сначала предложить залог. Будем добиваться изменений в законодательстве, ну или, по крайней мере, работать с Верховным судом по этому вопросу, чтобы они дали соответствующие разъяснения судьям", - отметил Титов.

Ранее Титов заявлял о необходимости создания фонда, который позволит вносить залог для освобождения добросовестных предпринимателей из-под стражи. Говоря про перспективы наполнения фонда финансовыми средствами, он отмечал, что рассматриваются различные источники, в частности, взносы участников фонда и внешнее финансирование.