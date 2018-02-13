Минобороны решило в суде взыскать с "ГРЦ Макеева" 22,4 млн рублей неустойки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 27 февраля рассмотрение иска Минобороны к АО "ГРЦ имени Макеева" (Миасс, Челябинская область, входит в Роскосмос) о взыскании 22,448 млн рублей, говорится в картотеке суда.

Согласно материалам, данная сумма - это неустойка по госконтракту от 14 марта 2014 года. Другие подробности не сообщаются.

Иск был подан 23 ноября 2017 года, принят к производству 27 декабря.

В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" пообещали позже ответить на официальный запрос.

"ГРЦ Макеева" является головным разработчиком ракетных комплексов стратегического назначения и одним из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники, производит также оборудование для нефтегазового комплекса, медицинское оборудование и транспортные системы. ГРЦ является головным предприятием ракетного холдинга, в состав которого также входят АО "Златоустовский машиностроительный завод", АО "Миасский машиностроительный завод", АО "Красноярский машиностроительный завод" и АО "НИИ Гермес".