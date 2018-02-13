"Победа" передумала открывать рейсы Петербург-Минск из-за высоких тарифов аэропортов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) вышла из переговоров о прямых рейсах из Петербурга в Минск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Победа" приступила к обсуждению условий с аэропортом Минска, в процессе переговоров получила предложение по тарифам для нерезидентов. Слоты отозваны, переговоры с аэропортом Минска приостановлены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока не будут созданы равные условия по стоимости обслуживания в аэропортах РФ и Белоруссии для российских и белорусских перевозчиков. "Российские авиакомпании не должны обслуживаться в Минске по тарифам нерезидентов, в то время как "Белавиа" обслуживается в Москве по тарифам для российских компаний", - добавил он.

Допуск Росавиации к рейсам Петербург - Минск "Победа" получила в ноябре прошлого года, аккредитацию белорусских авиавластей - в декабре.

Открыть рейсы в Белоруссию "Победа" хотела еще в 2015 году. Планировалось, что Минск станет ее первым международным направлением. Перевозчик неоднократно подавал заявку на допуск, но каждый раз получал отказ. Эксперты это связывали с тем, что условием его выдачи было согласование тарифов "Победы" белорусским нацперевозчиком "Белавиа", который опасался конкуренции. Тогда минимальный тариф "Победы" составлял 999 рублей, сейчас - 499 рублей.

"Победа" - лоукостер группы "Аэрофлот". Авиакомпания образована в сентябре 2014 года вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". Рейсы компании выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.