ЕСПЧ признал жалобу Белых на условия содержания в СИЗО недостаточно аргументированной

Новость была откорректирована. В первоначальном варианте говорилось, что решение ЕСПЧ касалось экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. В сообщении Минюста говорится об однофамильце экс-чиновника.

Приносим свои извинения читателям.

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемой жалобу Белых на условия содержания под арестом, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Минюста РФ.

"Заявители по объединенным жалобам "Белых и другие против России" и "Грошев и 3 других против России" жаловались на ненадлежащие условия содержания в следственных изоляторах и исправительных колониях различных регионов Российской Федерации. ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России, признав поданные жалобы неприемлемыми в связи с недостаточным аргументированием заявителями своих требований, а также неисчерпанием внутригосударственных средств правовой защиты", - говорится в сообщении.