Рассмотрение по существу дела экс-мэра Владивостока назначено на 27 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы 27 февраля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции.

"По итогам предварительного слушания суд назначил первое заседание по существу на 27 февраля в 14:00", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Пушкарева Константин Третьяков во вторник.

На скамье подсудимых, кроме Пушкарева - экс-директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников и брат арестованного мэра Андрей Пушкарев, который ранее занимал должность гендиректора АО "Востокцемент".

По словам адвоката, в ходе предварительного слушания суд продлил экс-мэру и Лушникову срок заключения под стражей до 26 апреля, Андрею Пушкареву - домашний арест до той же даты.

Кроме того, добавил Третьяков, суд отказался удовлетворить ходатайства стороны защиты о возврате уголовного дела в прокуратуру и об исключении из дела ряда доказательств.

В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "а" ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на 75 млн руб. "препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог".

Затем при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент", считает следствие.

В результате, по данным правоохранительных органов, родственники мэра получили от дохода группы компаний "Востокцемент" дивиденды на 471,7 млн рублей. Кроме того, МУП "Дороги Владивостока" причинен ущерб на 143,6 млн руб., поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков.

Пушкарев и его брат свою вину отрицают. Лушников в ходе предварительного следствия признал вину в полном объеме и дал обличающие экс-мэра показания.

Генеральной прокуратурой в августе 2017 года был заявлен иск к Пушкареву и Лушникову на 614 млн рублей в связи с ущербом, который они своими действиями нанесли "Дорогам Владивостока".

В январе 2018 года Верховный суд РФ отказался удовлетворить жалобу защиты Пушкарева и признал законным решение Генпрокуратуры о направлении в Тверской суд Москвы дела экс-мэра для рассмотрения по существу.