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Старейшая в России белая медведица умерла в пермском зоопарке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Самая старая в России белая медведица умерла в зоопарке в Перми в возрасте около 38 лет, сообщается на сайте зверинца в среду.

"7 февраля 2018 года не стало старейшей белой медведицы России - Амдермы. Она родилась на крайнем севере, приблизительно, в 1980 году", - говорится в сообщении.

По данным зоопарка, в 1989 году медведицу с тремя медвежатами обнаружили в поселке Амдемра (Ненецкий автономный округ).

"Медведицу, названную Амдермой, и ее медвежат отправили в Санкт-Петербург. Медвежата остались в местном зоопарке, а медведицу отправили в Москву. Но там Амдерма не прижилась, поэтому ей пришлось сменить место жительства и переехать в Казань, а потом отправиться в Пермь. Здесь медведица и осталась на 21 год, до конца, прожив добрую жизнь", - отмечается в сообщении.

В пермском зоопарке Амдемра нашла свою любовь - самца Юкона, с ним она прожила 16 лет. За это время у них родились пять медвежат, некоторые из них сейчас живут в российских зоопарках, некоторые отправились в Японию. Когда Амдерма стала старше и вышла из репродуктивного возраста, пару разлучили: Юкона отправили в Казань, чтобы он создал новую пару с другой самкой.

В 2013 году медведица приняла двух десятимесячных медвежат - Сэрику и Милку - и стала заботиться о них. Малыши очень привязались к Амдемре, а когда повзрослели, то стали опекать ее.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пермском зоопарке, продолжительность жизни белых медведей на воле обычно составляет около 20 лет. В неволе, как правило, медведи могут дожить до 25-30 лет, отметил собеседник агентства.

Теги: Пермь
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