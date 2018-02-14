Присутствие Собчак на завтраке с участием Трампа не сказалось на ее рейтинге

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Завтрак кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в Вашингтоне, где был президент США Дональд Трамп, не поднял ее электоральный рейтинг в России перед мартовскими выборами, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"К сожалению, уровень ее поддержки - что до завтрака, что после - он находится... Вот смотрите: 29 января - 4 февраля: уровень поддержки 1,3 (процента - ИФ). Уровень поддержки 9-11 февраля - 1 процент ровно. Но сказать, что она потеряла 0,3 процента, я не могу, потому что ее уровень поддержки слишком низкий, в конце концов, это могут быть просто колебания", - сказал Федоров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

"Главное, что она ничего не приобрела. Кроме, наверное, сытого желудка", - добавил руководитель ВЦИОМ.

8 февраля в ходе своей поездки в США Собчак приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне - мероприятие собрало, по данным организаторов, порядка 3,8 тыс. человек, в том числе полсотни россиян. На этом завтраке присутствовал президент США Трамп, однако, по словам Собчак, с Трампом она не говорила.

Социологические данные, представленные ВЦИОМ в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе", получены в ходе регулярного ежедневного всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник". В день опрашивается 1000 респондентов, затем информация объединяется и анализируется. Выборка варьируется от 2 до 5 тыс. респондентов, погрешность измерений - в интервале от 1,8% (выборка 3 дня) до 3,2% (1 день).

Опрос проводится в форме формализованного телефонного интервью, в котором участвуют респонденты в возрасте от 18 лет. Охват - 80 регионов РФ, в том числе порядка 500 городов и поселков, и около 100 сел.