МЧС опровергло информацию о пожаре на ремонтирующемся СРК "Неустрашимый"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Информация о пожаре на сторожевом корабле Балтийского флота "Неустрашимый", стоящем в ремонте на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ), не соответствует действительности, заявила "Интерфаксу" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Лина Кратюк.

"Пожара на ремонтирующемся корабле не было. Имелось незначительное задымление одного из помещений во время сварочных работ", - сказала Кратюк.

По ее словам, первичная информация о задымлении, возможно, была искажена из-за того, что на него среагировали по самому высокому рангу - 2Бис, как и положено в связи с пожарами на судах. На завод были направлены серьезные силы и средства.

В пресс-службе ПСЗ данную информацию подтвердили.

В среду в СМИ появилась информация о возгорании на СКР "Неустрашимый".

Как сообщалось ранее, "Янтарь" и Минобороны подписали соглашение о ремонте "Неустрашимого". Срок передачи СКР флоту был установлен на ноябрь 2017 года. Затем срок сдачи корабля перенесли на 2019 год из-за большого объема работ, необходимость в которых обнаружилась в ходе фактического ремонта.

СКР "Неустрашимый" является первым построенным кораблем проекта 11540. Он строился на заводе "Янтарь" и был сдан ВМФ России в 1993 году.

ПСЗ "Янтарь" специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонтных работах. Всего заводом "Янтарь" построено порядка 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. Контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" находится у АО "Объединенная судостроительная корпорация".