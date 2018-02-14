ВС РФ в ближайшие дни определится с возможностью рассмотрения жалобы Собчак

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России получил жалобу участницы президентской гонки Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Заявление Собчак поступило в суд. В ближайшее время будет принято решение о принятии иска к рассмотрению", - сказали в суде.

В жалобе Собчак просит Верховный суд РФ "признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина В.В. кандидатом в президенты Российской Федерации".

Как указывается в жалобе, Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд.

В свою очередь, зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет. "Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна (Собчак) только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет", - заявил Булаев "Интерфаксу" во вторник.

Он предположил, что Собчак действует на эмоциях в данной ситуации и в итоге не станет подавать такую жалобу.