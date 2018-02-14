Посол Иордании рассказал о повестке встречи Абдаллы II с Путиным

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сирийскую проблему, палестино-израильское урегулирование и двусторонние отношения, сообщил "Интерфаксу" в среду посол Иордании в Москве Амджад Оде Адайле.

По его словам, король Абдалла II прибудет в Россию в среду вечером. На 15 февраля у него запланированы встречи с патриархом Кириллом и главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. "После этого он отправится в Кремль, где у него запланирована встреча с президентом Путиным. Они планируют обсудить двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование", - сказал Оде Адайле.

При этом, по словам иорданского дипломата, ему неизвестно о том, чтобы стороны готовились подписать какие-либо документы.

Отвечая на вопрос о возможном расширении участия Иордании в рамках астанинского формата, он напомнил, что Иордания участвует во встречах в Астане в качестве наблюдателя. "Мы выступаем за то, что единственное урегулирование сирийского конфликта - это политическое", - отметил посол.

"Мы готовы сотрудничать с Россией, любой другой страной для разрешения этого конфликта", - добавил Оде Адайле. Он напомнил, что в Иордании находится 1,3 млн беженцев из Сирии.

В ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса о том, что у Палестины нет никаких противопоказаний к тому, чтобы формат посредничества в урегулировании был многосторонним, иорданский дипломат сказал, что не располагает комментариями по данному вопросу, однако Иордания поддерживает любые шаги в достижении урегулирования.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о предстоящих переговорах Путина и Абдаллы II. "Лидеры двух государств обсудят вопросы наращивания российско-иорданского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования", - информирует пресс-служба главы государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сообщил: "У президента Путина завтра состоятся переговоры с королем Абдаллой, они встретятся в узком составе, возможно, переговорят с глазу на глаз, состоятся также российско-иорданские переговоры в формате "рабочего завтрака".