Обвиняемого в наркоторговле россиянина доставят из Германии в Москву

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Германии выдали россиянина, обвиняемого в наркоторговле, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы ФРГ экстрадируют в Россию гражданина РФ Олега Глушкова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РФ",- говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2010 года в Екатеринбурге Глушков продал марихуану. Кроме того, он с сообщником пытался незаконно сбыть в Среднеуральске кокаин, однако был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Поскольку Глушков скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск, отметили в Генпрокуратуре.

В сентябре 2017 года он был задержан в Германии. В октябре Генеральная прокуратура направила в компетентные органы Германии ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в январе 2018 года.

В сопровождении спецконвоя Глушков будет доставлен из Германии в Москву.