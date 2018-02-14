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В Черноморфлоте опровергли сообщения об опасных маневрах российского судна в Босфоре

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли сообщения об опасном инциденте при проходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота РФ "Кызыл-60" и кораблем ВМС Великобритании "Энтерпрайз".

"Никаких опасных маневров, связанных с пересечением встречных курсов "Кызыл-60" и "Энтерпрайз" не было", - сообщил в среду "Интерфаксу" начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Трухачев рассказал, что 13 февраля в 9:35 по московскому времени в центральной части пролива Босфор вспомогательное судно Черноморского флота "Кызыл-60", следовавшее из Средиземного в Черное море, и корабль ВМС Великобритании "Энтерпрайз" разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров).

Начальник пресс-службы ЧФ отметил, что для данного участка проливной зоны это является "абсолютной нормой для всех участников судоходства".

Ранее в среду появились сообщения об инциденте между вспомогательным судном Черноморского флота и кораблем ВМС Британии.

Теги: Босфор, Черноморский флот
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