Пожар в Бурятии унес жизни четырех человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате пожара одноэтажного жилого дома в Улан-Удэ, проводится проверка, сообщает Главное управление МЧС РФ по Бурятии в четверг. На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнем.

Пожару был присвоен повышенный ранг вызова. Ликвидацией возгорания занимались 18 пожарных, было задействовано шесть единиц техники.

"При разборе и проливке места пожара были обнаружены тела четверых человек, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.