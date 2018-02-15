Генпрокурор отчитался о предотвращенных в РФ в 2018 году терактах

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - 24 теракта пресечено на территории России в минувшем году, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"Уничтожение террористических группировок в Сирии привело к снижению числа граждан России, пытающихся примкнуть к рядам международных террористов, а также возвращающихся из зоны боевых действий", - сказал Ю.Чайка в четверг, выступая на коллегии ведомства.

По его словам, наряду с превентивными мерами это обусловило сокращение на 16% количества террористических преступлений.

Чайка также подчеркнул, что правоохранительные органы выявили почти тысячу человек, причастных к экстремистским преступлениям в 2017 году.

"Правоохранительными органами совместно с прокурорами пресечено 1,5 тыс. экстремистских преступлений (+5%), в основном связанных с распространением в сети Интернет призывов к нарушению территориальной целостности нашей страны, общественного порядка и безопасности. Установлено 972 лица их совершивших",- сказал генпрокурор.