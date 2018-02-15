Васильева встала на сторону чистописания в школе в противостоянии с клавиатурой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Дети должны уметь писать ручкой на бумаге, клавиатура заменить этот важный элемент образования и развития ребенка никогда не сможет, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в четверг, посвященном электронному образованию.

"Финны отказались от клавиатуры, финская система образования. Не так давно - про это мы почему-то не говорим. Несколько месяцев назад на законодательном уровне (в Финляндии - ИФ) было принято решение: возвратиться к формам мелкой моторики. Почему? Клавиатуру оставить, потому что это напрямую связано с интеллектуальным развитием", - сказала Васильева.

"Разговоры о том, что клавиатура заменит моторику, чистописание - разговор ни о чем", - подчеркнула министр.

По ее словам, российское образование движется к цифровизации, однако делать это необходимо осторожно, потому что недостаточно исследовано влияние гаджетов и технологий на процесс познания.

"Мы за нее ("цифру", цифровизацию образования - ИФ), но я считаю, что невозможны никакие истории по поводу вложения в цифровое образование без фундаментальных исследований в области когнитивных наук. Это дичь. Невозможно принести в школу цифру, не зная, как она будет влиять на ребенка определенного возраста, это дичь. Это нельзя делать, потому что делать нельзя никогда", - сказала Васильева.

Глава Минобрнауки добавила, что когнитивные исследования должны финансироваться, в том числе, бизнесом.

"Мы должны вкладывать огромные средства, здесь необходим бизнес, чтобы действительно продвигаться в этом направлении", - отметила Васильева.