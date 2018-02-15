В Генконсульстве США в Петербурге опровергли информацию об ограблении сотрудницы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге опровергает информацию об ограблении сотрудницы дипломатического представительства.

"В генеральном консульстве нет сотрудников, которые бы соответствовали данному описанию", - подчеркивается в заявлении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Позже собеседник агентства в генконсульстве сообщил: установлено, что пострадала женщина, получившая в Петербурге паспорт гражданки США, "но отношения к миссии она не имеет".

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в центре северной столицы был ограблен автомобиль 53-летней сотрудницы одного из учреждений. По данным полиции, ранним утром у одного из домов по улице Полярников неизвестный, разбив стекло в автомобиле "Мини Купер", похитил принадлежащую заявительнице сумку с личными вещами и документами. Общий ущерб составил 191 тысячу рублей.

Информированный источник сообщал, что жертвой грабителя стала сотрудница визового отдела генконсульства США в Петербурге, у нее похитили российский, американский и заграничный паспорта, личное удостоверение, два телефона и 26 тысяч рублей.