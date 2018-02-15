Вернувшуюся из Сирии жительницу Дагестана приговорили к 8 годам колонии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд города Махачкалы (Дагестан) приговорил местную жительницу к восьми годам колонии за участие в НВФ в Сирии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Жительница Дагестана Загидат Абакарова, вернувшаяся из Сирии в конце 2017 года, сегодня приговорена к колонии общего режима сроком на 8 лет. В связи с тем, что у нее ребенок, приговор вступит в силу через 13 лет, когда ее сыну исполнится 14 лет", - сказала в Советском суде Махачкалы.

В свою очередь, информированный источник пояснил агентству, что З.Бакаровой 34 года, и она была в составе группы спасенных женщин из Сирии. С ней была еще одна уроженка Дагестана Муслимат Курбанова.

"Изначально планировалось отпустить их. Но выяснилось, что они причастны к серьезным преступлениям. После этого было принято решение привлечь их к уголовной ответственности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии и представителю главы Чечни удалось вернуть в Россию несколько десятков человек. Значительная часть из них - женщины и дети.