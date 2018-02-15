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Минюст предложит запретить причастным к терроризму создавать НКО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минюст России разрабатывает законопроект, согласно которому подозреваемым в причастности к террористической деятельности запретят создавать некоммерческие организации, сообщили в министерстве.

"Законопроектом предлагается ввести запрет лицам, в отношении которых принято решение о замораживании их денежных средств в связи с подозрениями в причастности к террористической деятельности, выступать учредителями, участниками или членами некоммерческих организаций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минюста.

Обсуждение законопроекта планируется завершить 1 марта 2018 года.

Теги: Минюст
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