Минюст предложит запретить причастным к терроризму создавать НКО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минюст России разрабатывает законопроект, согласно которому подозреваемым в причастности к террористической деятельности запретят создавать некоммерческие организации, сообщили в министерстве.

"Законопроектом предлагается ввести запрет лицам, в отношении которых принято решение о замораживании их денежных средств в связи с подозрениями в причастности к террористической деятельности, выступать учредителями, участниками или членами некоммерческих организаций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минюста.

Обсуждение законопроекта планируется завершить 1 марта 2018 года.