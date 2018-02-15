МАК расшифровал голосовой самописец разбившегося в Подмосковье Ан-148

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось расшифровать речевой самописец разбившегося 11 февраля в Подмосковье Ан-148.

"Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных", - говорится на сайте МАК. Информация с речевого самописца передана в Следственный комитет РФ.

11 февраля самолет АН-148 "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Домодедово в Орск (Оренбургская область), разбился спустя несколько минут после взлета в Раменском районе Подмосковья. Экипаж и пассажиры - 71 человек - погибли.

Во вторник МАК назвал наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-148 вызванный обледенением сбой в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета. К такому выводу эксперты МАК пришли, проведя предварительный анализ записей бортового параметрического самописца лайнера.