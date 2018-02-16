ВМФ России увеличит свое присутствие в Мировом океане

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные моряки восстановили свое присутствие в Мировом океане, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Владимир Королев.

"Мы восстановили военно-морское присутствие в Мировом океане и готовы выполнять задачи в любом его районе. В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Министр обороны РФ поставил задачу наращивать это присутствие. Мы эту задачу выполним", - сказал Королев в интервью газете "Красная звезда".

Он подчеркнул, что нельзя усматривать в этом какие-то агрессивные замыслы. "По нашей твёрдой оценке, Мировой океан должен быть безопасным для всех. Военно-морской флот России продолжит играть одну из ведущих ролей в обеспечении этой безопасности", - отметил Королев.

Главком ВМФ напомнил, что российские моряки приобрели неоценимый практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирии, выпустив по позициям террористов в общей сложности 100 крылатых ракет и произведя более 400 боевых вылетов с поражением более 1 тыс. 250 целей незаконных вооружённых формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море.

"Сегодня это флот, которому удалось эффективно действовать с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога и который продолжает регулярно присутствовать в этих районах для гарантированной безопасности мирного судоходства", - сказал Королев.