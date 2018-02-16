Заксобрание Петербурга предложило ужесточить миграционное законодательство

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду поддержал пакет инициатив, ужесточающих миграционное законодательство Российской Федерации.

Как сообщил "ВКонтакте" председатель комитета по законодательству Денис Четырбок ("Единая Россия"), депутаты предлагают вынести на обсуждение три законопроекта.

"Первый документ предусматривает обязанность иностранца вставать на миграционный учет только по адресу жилого помещения. Вместе с тем законопроект устанавливает и некоторые исключения из правила. К примеру, мигрант сможет зарегистрироваться в нежилом помещении, если оно находится в гостинице или в пансионате. Помимо этого, если учетная норма площади жилого помещения, которая устанавливается региональными властями, не будет соблюдена, иностранцу в регистрации откажут", - отметил Четырбок.

Второй законопроект вводит уголовную ответственность за фиктивную регистрацию в нежилых помещениях. "Сейчас же привлечение мигранта к уголовной ответственности возможно только в том случае, если незаконная регистрация осуществлялась в жилом помещении. Кроме того, за фиктивную постановку на учет повысится и срок лишения свободы - от трех до пяти лет", - добавил депутат.

Третья инициатива касается иностранцев, которые приехали в Россию учиться или работать.

"На учебные заведения и работодателей возложат обязанность контролировать пребывание иностранных граждан, с которыми они заключили договоры. Порядок предоставления всех необходимых сведений об иностранных студентах и трудовых мигрантах будет устанавливаться министерством внутренних дел", - уточнил Четырбок.

Пакет законопроектов поддержан комитетом и в ближайшее время будет внесен в повестку Законодательного собрания.