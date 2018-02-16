Судью арбитража Кубани уволили из-за нецензурной брани на процессе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Краснодарского края в пятницу досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитражного суда Алексея Шевченко по дискредитирующим обстоятельствам, сообщили агентству "Интерфакс" в аппарате арбитражного суда.

"Решением квалификационной коллегии на Шевченко наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением второго квалификационного класса", - сказал собеседник агентства.

Проверку в отношении Шевченко проводила специальная комиссия после публикаций в СМИ о недостойном поведении судьи. В частности, широкой огласке была передана запись судебных слушаний, на которой отчетливо слышно, как судья нецензурно высказывается в адрес одного из участников.

Шевченко рассматривал иск ЗАО "Электротехническая компания" к ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Запись, предположительно, была сделана на одном из последних заседаний.