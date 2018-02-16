В Думу внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по государственному строительству Госдумы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму РФ законопроект о продлении срока действия упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома ("дачная амнистия") до 1 марта 2020 года.

Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству срок действия "дачной амнистии" истекает 1 марта 2018 года.

"Принятие законопроекта позволит гражданам оформлять в упрощенном порядке права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению автора законопроекта, принятие документа будет способствовать стимулированию вовлечения в гражданский оборот объектов индивидуального жилищного строительства и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора.

В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что с 2006 года в упрощенном порядке зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более чем на 7 млн земельных участков.