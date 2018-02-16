СКР возбудил еще одно уголовное дело об аварии с 12 погибшими в ХМАО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Главное управление по расследованию особо важных дел СКР возбудило еще одно уголовное дело об автоаварии на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень в декабре 2016 года, в результате которой погибли 12 человек, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Фигурантом дела по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" стал водитель грузовика Вадим Саитханов.

По версии следствия, Саитханов, управляя грузовым тягачом "Скания 113", двигался за тягачом "Вольво" с превышением скорости. При этом Саитханов не учел интенсивность движения, дорожные и метеоусловия.

Автобус, перевозивший юных спортсменов, после столкновения с тягачом "Вольво" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со "Сканией" под управлением Саитханова.

Ход расследования контролируется лично председателем СКР Александром Бастрыкиным.

ДТП произошло 4 декабря 2016 года на автодороге Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись два грузовика и автобус, перевозивший воспитанников и тренеров школы спортивного резерва "Сибиряк", которые возвращались домой из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Госпитализированы были 22 человека.

6 февраля этого года Ханты-Мансийский райсуд вынес приговор по делу о ДТП.

Водитель грузовика, въехавшего в автобус, Раиль Саитханов, признан виновным и приговорен к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель автобуса Марат Зайнуллин получил один год и пять месяцев колонии общего режима. Представитель перевозчика Александр Сидорук приговорен к одному году и трем месяцам колонии общего режима. Бывшему директору спортшколы "Сибиряк" Ирине Тарасовой, обвинявшейся в халатности, назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ. Однако ей зачтено содержание под домашним арестом, наказание считается отбытым.

Также суд постановил удовлетворить гражданские иски и взыскать с Саитханова по 1 млн рублей в пользу каждого из потерпевших, Сидорука и Зайнуллина - по 100 тысяч рублей, с Тарасовой - по 90 тысяч рублей.

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляцию на приговор трем из четырех осужденных. Родственники пострадавших также обжаловали приговор.