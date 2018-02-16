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Закон о кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции прошел I чтение в Думе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о создании в России новых судебных инстанций - кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом России (ВС РФ).

В соответствии с законопроектом в России предполагается создать новые судебные инстанции в виде девяти кассационных судов общей юрисдикции и пяти апелляционных судов общей юрисдикции.

Задачи новой структуры

Предполагается, что новая структура позволит обеспечить независимость и самостоятельность этих инстанций, поскольку рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб не будет осуществляться в том же регионе и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции. Это позволит оптимизировать судебную нагрузку, говорится в пояснительной записке.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что штатная численность судей новых кассационных судов общей юрисдикции составит 723 человека, а апелляционных судов общей юрисдикции - 181 судья.

В законопроекте отмечается, что кассационные суды общей юрисдикции будут организованы в Калуге, Москве, Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке.

Пять новых апелляционных судов общей юрисдикции будут находиться в Воронеже и Иваново (первый федеральный апелляционный суд), в Санкт-Петербурге (второй суд), в Краснодаре и Сочи (третий суд), в Нижнем Новгороде (четвертый суд), в Томске (пятый суд), говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин 23 января заявил, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции позволит открыть новые возможности для обжалования судебных решений.

"Они будут образованы по экстерриториальному принципу, что позволит повысить их независимость", - сказал Путин.

Стоимость создания судов

Создание в России новых судебных инстанций - кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции - будет стоить 4,4 млрд руб., из которых 3 млрд руб. придется запросить в федеральном бюджете. Такие данные содержатся в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

В финансово-экономическом обосновании указывается, что расходы Судебного департамента при ВС РФ на создание новых апелляционных судов могут составить 828,9 млн руб., из которых 555 млн руб. потребуется запросить из федерального бюджета в качестве дополнительных бюджетных ассигнований.

На выплату выходного пособия судьям потребуется 390 млн руб., на оснащение рабочих мест и судебных залов - 164 млн руб.

Аналогичные дополнительные расходы на новые кассационные суды в целом составят, по оценке Судебного департамента, 3,57 млрд руб., а из федерального бюджета дополнительно потребуется 2,45 млрд руб. В том числе на увеличение числа помощников судей потребуется 284 млн руб., на выплату выходного пособия судей - 1,6 млрд руб.

Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отметил, что этот законопроект является абсолютно антикоррупционной мерой, "когда под одним судом, под одним председателям рассматривают дело, то могут возникнуть некие искушения".

Он отметил, что законопроект может быть рассмотрен в третьем чтении в Госдуме осенью этого года, а вступить в действие - не ранее второй половины 2019 года. Он также не исключил, что вступить в силу законопроект может не ранее лета 2019 года, а может быть и позднее.

"Нужно будет решить ко второму чтению вопрос с размещением апелляционных и кассационных судов. И, конечно же, нам нужно будет смотреть (срок - ИФ) введения в действие этих законов, за год мы это вряд ли успеем. Нужны деньги, нужно понимание, где они будут размещаться, нужно понимание, какие поправки в ГПК, КАС и УПК вносить. Все это говорит о том, что мы его с момента публикации, конечно, (в действие - ИФ) не введем, это очевидно", - сказал Крашенинников.

Теги: Госдума
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