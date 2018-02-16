Навальный написал заявление о краже после пропажи его телефона из вещдоков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный обратился с заявлением в полицию в связи с пропажей его телефона и сим-карты из материалов административного дела, сообщила "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Ольга Михайлова.

"Мы подавали ходатайство в полицию, чтобы ему (Навальному - ИФ) вернули телефон и сим-карту, но ответа так и не пришло, а вчера еще выяснилось, что в деле его тоже нет. Поэтому мы подали заявление по факту кражи", - сказала она.

Тверской суд Москвы 15 февраля вернул в полицию материалы дела об административном правонарушении, которые были составлены в отношении Навального, задержанного в ходе акции 28 января.

Как пояснила Михайлова, дело возвращено в полицию в связи с тем, что в протоколе в качестве вещественных доказательств заявлены сотовый телефон и сим-карта, а по факту в деле этих вещдоков не оказалось. Адвокат уточнила, что им неизвестно, где находится телефон.

Навальный был задержан в воскресенье 28 января на Тверской улице в Москве и доставлен в отдел полиции по району "Якиманка".

Из отдела полиции его отпустили в тот же день под обязательство о явке и спустя почти две недели составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).