Минтруд посоветовал "не нагнетать истерику" из-за исчезающих профессий в цифровом мире

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко считает, что бояться массовых увольнений и исчезновения целых профессий из-за цифрового прогресса не стоит.

"Самый популярный сейчас вопрос: какие профессии будут выбывать, а какие будут появляться? Тут просто истерика развивается по поводу будущего рынка труда. Уже идут поручения нам подготовить список профессий, которые в ближайшее время якобы испарятся куда-то и уйдут. Уже поручают нам готовить замену, срочно составить список профессий, которые будут, вдруг появятся, и сколько нам для этого потребуется профилей образования и так далее", - цитирует пресс-служба Минтруда выступление Вовченко на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он подчеркнул, что такие разговоры расценивает как "просто истерику" и "демонизацию грядущей цифровой эпохи". В Минтруде настроены более оптимистично: несмотря на новые правила игры, рынок труда должен выровняться в процессе эволюционных изменений.

"Не сядут вдруг по мановению палочки 70 млн человек резко за клавиатуру и ничем больше не будут заниматься. Такого не может быть. Выбытия и массовой потери рабочих мест, как пытаются нам предложить с учетом грядущей цифровой революции, не происходило через смену технологических формаций", - сказал Вовченко.

По его мнению, гораздо более серьезное влияние на безработицу оказывает экономический кризис, а потому не стоит "нагнетать истерику" вокруг списков профессий, которые скоро могут исчезнуть.