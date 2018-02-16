Тела двоих погибших обнаружили в сгоревшем сарае в Петербурге

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу выясняет обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружили после пожара в сарае в Пушкинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"15 февраля 2018 года в сарае, расположенном в деревне Тярлево в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, после пожара были обнаружены тела неизвестных мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом", - говорится в пресс-релизе СКР.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.