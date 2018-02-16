В мэрии Махачкалы отстранили трех сотрудников после гибели ребенка от укусов собак

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Служебная проверка проводится в мэрии Махачкалы после гибели ребенка от укусов собак, трое сотрудников, ответственных за отлов бродячих животных, отстранены от работы, сообщается на сайте мэрии.

"На время проведения служебной проверки отстранены от исполнения должностных обязанностей: первый заместитель главы Махачкалы Абдулмумин Ибрагимов, директор МУП "Питомец" Абдулгамид Магомедов и начальник МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации Махачкалы Рамазан Халилов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четырехлетий ребенок погиб в пригороде Махачкалы, предположительно, от укусов бродячих собак. По факту инцидента проводится доследственная проверка. Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.