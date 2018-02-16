МГУ запретит продажи напитков и футбольной символики в своих стенах во время ЧМ-2018

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU -



МГУ отгородился от ЧМ-2018

*** В период Чемпионата посторонних лиц не пропустят на территорию университета, учебный план и график сдачи экзаменов не изменятся

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова введет ограничения на продажу напитков и футбольной символики в своих стенах на время проведения в Москве Чемпионата мира по футболу - 2018.

"Использование помещений МГУ имени М.В.Ломоносова для продажи напитков и сувениров, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу, будет запрещено", - отметили в Московском университете.

Кроме того, ограничения коснутся доступа на территории МГУ на Воробьевых горах в Москве в связи с открытием по соседству площадки фестиваля болельщиков - "фан-зоны".

"В связи с особыми мерами безопасности в городе Москве на период проведения Чемпионата мира по футболу на территорию Московского университета, в границах ограждений, установленных на проспекте Вернадского, Университетском, Мичуринском и Ломоносовском проспектах, будут допускаться студенты, аспиранты, сотрудники университета по документам, дающим право на проход в здания МГУ, абитуриенты, а также в установленных законом случаях родители или законные представители абитуриентов при предъявлении оригинала или копии аттестата, пропуска или расписки о приеме документов приемными комиссиями факультетов", - говорится в сообщении.

Тем не менее, никаких изменений в порядок заселения и пребывания в общежитиях в МГУ не вводится - ни во время учебного процесса, ни во время каникул, сообщили в университете.

Не изменится учебный план, а "формирование графика сдачи летней сессии будет традиционно осуществляться в максимально удобном формате", говорится в пресс-релизе. Изменения не коснутся и отпусков преподавателей - их использование, отмечают в МГУ, будет происходить в соответствии с Трудовым кодексом по утвержденным графикам.

Площадка фестиваля болельщиков организовывается в соответствии с регламентом FIFA во время проведения Чемпионатов мира по футболу в каждом из городов, в которых проводятся матчи, отметили в пресс-службе.

В Москве местом размещения фан-зоны выбрано пространство между Университетским проспектом и улице Косыгина на Воробьевых горах. Эта территория, уточняют в МГУ, располагается за пределами границ земельного участка вуза.

"По требованию МГУ организаторами мероприятия предпринимаются и будут предприняты дополнительные меры, направленные на минимизацию неудобств для студентов и сотрудников от работы фан-зоны", - подчеркивается в сообщении.