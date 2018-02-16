Рособрнадзор приостановил лицензию Московского института телевидения "Останкино"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также приостановлено действие лицензии у Подольского социально-спортивного института. Кроме того, за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Смоленский государственный институт искусств.

"Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность", - напоминает Рособрнадзор.

Ранее Рособрнадзор запретил МИТРО набор студентов.