Угроза жизни есть для пострадавшего в крупной автоаварии в Крыму

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли и двое пострадали в результате аварии на востоке Крыма в пятницу вечером, есть угроза для жизни для одного из госпитализированных, сообщил "Интерфаксу" представитель Минздрава региона.

"Санавиацией из Симферополя направлена бригада медиков: нейрохирург, реаниматолог, анестезиолог, комбустиолог (врач, специализирующийся в ожоговой медицине - ИФ). Пострадавшие находятся в Ленинской центральной районной больнице: мужчина - в крайне тяжелом состоянии, женщина - в тяжелом", - сказал собеседник агентства.

По уточненной информации, в Ленинском районе на востоке Крыма произошла авария с участием легкового и трех грузовых автомобилей. Ранее сообщалось о двух фурах.

"Автомобиль ВАЗ-2105 был очень сильно деформирован, по обе стороны от дороги находились большегрузные автомобили, охваченные сильным огнем. Из-за темного времени суток и плохой видимости еще один грузовик стал участником данного ДТП", - говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по республике Крым.

По данным МЧС, после ДТП один грузовик сгорел, еще одна фура частично повреждена огнем.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров.

По информации МВД и МЧС, среди погибших - трое взрослых, трое малолетних детей и подросток. Из них шесть человек были в легковом автомобиле "Жигули". Также погиб водитель одного из грузовиков.

В ликвидации последствий аварии задействованы 35 человек и 12 единиц техники.