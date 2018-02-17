Главные новости
ЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеВ РоссииПрокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина
В России

Угроза жизни есть для пострадавшего в крупной автоаварии в Крыму

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли и двое пострадали в результате аварии на востоке Крыма в пятницу вечером, есть угроза для жизни для одного из госпитализированных, сообщил "Интерфаксу" представитель Минздрава региона.

"Санавиацией из Симферополя направлена бригада медиков: нейрохирург, реаниматолог, анестезиолог, комбустиолог (врач, специализирующийся в ожоговой медицине - ИФ). Пострадавшие находятся в Ленинской центральной районной больнице: мужчина - в крайне тяжелом состоянии, женщина - в тяжелом", - сказал собеседник агентства.

По уточненной информации, в Ленинском районе на востоке Крыма произошла авария с участием легкового и трех грузовых автомобилей. Ранее сообщалось о двух фурах.

"Автомобиль ВАЗ-2105 был очень сильно деформирован, по обе стороны от дороги находились большегрузные автомобили, охваченные сильным огнем. Из-за темного времени суток и плохой видимости еще один грузовик стал участником данного ДТП", - говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по республике Крым.

По данным МЧС, после ДТП один грузовик сгорел, еще одна фура частично повреждена огнем.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров.

По информации МВД и МЧС, среди погибших - трое взрослых, трое малолетних детей и подросток. Из них шесть человек были в легковом автомобиле "Жигули". Также погиб водитель одного из грузовиков.

В ликвидации последствий аварии задействованы 35 человек и 12 единиц техники.

Теги: Крым
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Прокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии и штрафуПрокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии и штрафу
Его помощника - Итальянца - обвинение попросило приговорить к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублейПодробнее
ВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию ПутинаВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина
Участница президентской гонки отмечала, что ее соперник уже был главой государства два срока подрядПодробнее
Украинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 годуУкраинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 году
По данным ФСБ, у него обнаружили 3 кг взрывчатки и гранатыПодробнее
"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонами"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонами
Взамен им предложат простые кнопочные телефоны без фотокамеры и определения геолокации, но зато со встроенным фонарикомПодробнее
Сотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в ДагестанеСотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в Дагестане
Силовики уничтожили главаря "харачинской" банды, причастного к подрыву автоколонны МВД в декабре 2013 годаПодробнее
МИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в СирииМИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в Сирии
Погибшие не были военнослужащимиПодробнее
Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта НавальногоРоскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта Навального
Интернет-пользователи, в том числе и сам Навальный, пишут, что его сайт перестал открыватьсяПодробнее
На письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентствоНа письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентство
Сейчас авторы письма готовят повторное обращение к Путину, сообщает "Ъ"Подробнее
Анатолий Зайцев: астероиды могут быть использованы в качестве оружияАнатолий Зайцев: астероиды могут быть использованы в качестве оружия
Создатель "Цитадели" рассказал про систему планетарной защитыПодробнее
Замминистра ЖКХ назвал лидеров и аутсайдеров среди российских регионов по капитальному ремонтуЗамминистра ЖКХ назвал лидеров и аутсайдеров среди российских регионов по капитальному ремонту
Генпрокуратура проверит чиновников из регионов-аутсайдеровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 февраля6 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Празднование Нового года по лунному календарю9 фото
16 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеВ РоссииПрокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию ПутинаСпортСборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИЭкономикаЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютВ РоссииУкраинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 году

Девять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в субботу

На Украине в Закарпатье снесли две частные наблюдательные вышки

Угроза жизни есть для пострадавшего в крупной автоаварии в Крыму

В Черное море вошел наносивший в апреле прошлого года удар по Сирии ракетный эсминец ВМС США

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-западе Мексики

В "Ленэнерго" рассказали о причине сбоев работы соцсети "ВКонтакте"

Российские медики приготовились защитить олимпийцев от вирусов

Британский ракетный эсминец покинул Черное море

Губернатор Флориды призвал директора ФБР уйти в отставку

Решения минюста США назвали "незначительной частью расследования"

Трамп прокомментировал обвинения россиян во вмешательстве в выборы

Первый вице-спикер Рады опроверг информацию о намерениях Киева обменять Сенцова и Сущенко на Баранова и Одинцова

ФАС разрешила Ростелекому купить разработчика ОС Sailfish у Григория Березкина

Лавров оценил работу зоны деэскалации в Сирии

США обвинили россиян в организации демонстраций перед выборами 2016 года

В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонкиНа Берлинском кинофестивале прошла премьера мультфильма Уэса Андерсона "Остров псов" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Произвольная программа
Хоккей с шайбой06:10Женщины, Россия - Швейцария, Четвертьфиналы
Лыжные гонки12:30Женщины, 4х5 км, эстафета, Финал
Биатлон14:15Женщины, 12.5 км, масс-старт, Финал
Хоккей с шайбой15:10Мужчины, США - Россия, Группа В
Шорт-трек16:24Мужчины, 1000 м, Финалы
Шорт-трек16:09Женщины, 1500 м, Финалы