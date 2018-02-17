Под Петербургом поезд "Ласточка" столкнулся с экскурсионным автобусом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Поезд "Ласточка" столкнулся с экскурсионным автобусом на переезде в пригороде Санкт-Петербурга, в настоящее время медики работают с двумя пассажирами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС города.

"ДТП произошло в 11:35 в субботу на переезде по адресу Рощинское шоссе, 47. Экскурсионный автобус с московскими номерами столкнулся с поездом. В автобусе находились 15 человек, двое из них осматриваются медиками, угрозы их жизни нет", - сказал собеседник.

В ГУ МЧС уточнили, что среди пассажиров нет иностранных граждан.

По данным ведомства, на движении поездов ДТП не отразилось, в 12:15 оно было восстановлено.