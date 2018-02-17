Еще один рабочий погиб в Петербурге во время уборки снега с крыши

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин Таджикистана погиб, упав с крыши дома в Центральном районе Петербурга во время чистки снега, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, мужчина 1975 года рождения упал с крыши дома по улице Марата, 2 накануне днем.

Погибший является сотрудником подрядной организации, заключившей соглашение на чистку крыш с местной управляющей компанией, добавил источник.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщалось, ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего 14 февраля при аналогичных обстоятельствах в Центральном районе города. Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". На прошлых выходных с крыши дома на Троицком проспекте также сорвался рабочий. Он был госпитализирован с переломами.

Центральный район города, по данным местных властей, очищен от снега и наледи хуже остальных.