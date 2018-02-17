В Совфеде назвали смехотворными обвинения во вмешательстве 13-и россиян в выборы в США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Утверждения о том, что 13 человек из коммерческой структуры, расположенной в России, могли подвергнуть опасности США, просто смехотворны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не являясь специалистом, тем не менее, позволю себе поделиться предварительным ощущением, что "гора родила мышь". Даже если что-то в этом есть, полагать, что 13 человек из некой коммерческой структуры могли подвергнуть опасности Соединённые Штаты Америки, просто смехотворно. Если только не принять как данность, что американская политическая система - это колосс на глиняных ногах. Лично я так не считаю", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в субботу.

Так сенатор прокомментировал опубликованный Министерством юстиции США документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

По словам Косачева, обвинения должны изучать специалисты - и по кибербезопасности, и в области права. "Насколько я понимаю, пока эти обвинения официально не предъявлены, поэтому и о реакции говорить преждевременно", - сказал сенатор.

Как стало известно накануне, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди них также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Пригожин отрицает связь с компанией.

Россиян обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В то же время, как сообщил источник агентства Bloomberg, спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда еще не завершили свое расследование по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года и связях президента США Дональда Трампа и его штаба с Россией. По словам собеседника агентства, предъявленные Минюстом США обвинения в отношении 13-и россиян следует рассматривать "как незначительную часть всестороннего расследования".