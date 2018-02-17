Что произошло за день: суббота, 17 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинские националисты атаковали здание Россотрудничества в Киеве. Радикалы сорвали и сожгли российский флаг, а также уничтожили выставку в центре науки и культуры. МИД РФ заявил, что получили информацию о подготовке националистами новой антироссийской акции в украинской столице 18 февраля.

- Хоккейная команда России одержала победу со счетом 4:0 над соперниками из сборной США и вышла в четвертьфинал Олимпиады. Кроме того, сегодня женская лыжная команда завоевала бронзу Игр-2018 в эстафете.

- После смерти девочки в детском саду в Новой Москве возбуждено второе дело - о халатности. Следственный комитет назвал предварительную причину смерти ребенка. В ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что 3-летняя девочка умерла в результате сердечной дисфункции.

- Синоптики пообещали похолодание в Москве до минус 26 градусов.

- На Берлинском кинофестивале показали фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего. Картина была встречена овацией критиков.