Что произошло за день: воскресенье, 18 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В дагестанском Кизляре 22-летний местный житель расстрелял на улице толпу людей, которые отмечали Масленицу. Позднее появилась информация, что огонь был открыт по прихожанам церкви. В результате были убиты пять человек. Стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

- Одного из участников российской команды на Олимпиаде заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Подозрения будут подтверждены или опровергнуты по результатам вскрытия допинг-пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов.

- По итогам очередного олимпийского дня команда России вошла в число первых пяти лучших сборных по общему числу медалей. Сегодня российские лыжники стали серебряными призерами лыжной эстафетной гонки (4х10 км), а фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Игр.

- Украинские националисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в Киеве.

- В Иране потерпел катастрофу пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines. На его борту находились 66 человек - шесть членов экипажа и 60 пассажиров. Все они погибли.

- МЧС завершило поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье. На месте катастрофы было обнаружено более 4,7 тыс. обломков самолета.