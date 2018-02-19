Летчики ВМФ России впервые отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Летчики морской авиации ВМФ России впервые отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ, сообщает газета "Красная звезда".

В ходе тренировки с аэродрома в Ейске поднимались самолёты Су-30СМ и Су-24М. "Истребители и бомбардировщики, пилотируемые лётным составом Управления морской авиации ВМФ и лётчиками Балтийского и Черноморского флотов, осуществили более 100 контактирований с самолётом-дозаправщиком Ил-78, совершив в ходе лётных смен свыше 40 взлётов и посадок", - говорится в публикации.

Отмечается, что для участия в тренировках на аэродром в Ейске были переброшены самолёты Балтийского и Черноморского флотов, которые базировались в Калининградской области и Крыму.