Чиновник из Татарстана назначен вице-премьером Карачаево-Черкесии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесии назначен бывший замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана Энвер Арпатлы, сообщил агентству "Интерфакс" представитель правительства КЧР.

"По предварительной информации, в кабинете министров КЧР в ведении Энвера Арпатлы будет направление инвестиций и инноваций. Он будет курировать работу Минэкономразвития и Минпромторга республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, официальное представление нового вице-премьера состоится в понедельник. До назначения Арпатлы у председателя правительства КЧР было шесть заместителей.

Арпатлы родился в 1980 году. Он закончил экономический факультет Казанского инновационного университета имени Тимирясова и крымский Национальный юридический университет. Работал в должности замглавы администрации Алушты, в 2017 году был назначен первым заместителем главы исполкома Пестречинского района Татарстана.

За последние дни это уже не первое назначение татарстанского чиновника на руководящие должности в регионах Северного Кавказа. Как сообщалось, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев 7 февраля подписал указ о назначении министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства Дагестана.