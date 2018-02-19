Москалькова попросила бюро тюрем США проверить условия содержания летчика Ярошенко

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к директору Федерального бюро тюрем Министерства юстиции США Марку Инчу с просьбой проверить соответствие законам условий содержания отбывающего наказание в Соединенных Штатах российского летчика Константина Ярошенко.

"Обращаюсь к Вам в защиту прав гражданина Российской Федерации Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний тюремный срок в Форт Дикс ФИУ (федеральные исправительные учреждения)", - говорится в обращении Москальковой, опубликованном на сайте уполномоченного в понедельник.

По данным омбудсмена, условия содержания Ярошенко недавно были ужесточены: ему запретили покупать продукты и лекарства, а также прогулки. В марте 2018 года планируется ограничить ему количество свиданий, пишет Москалькова.

"Полагаю, что такое ужесточение условий содержания противоречит не только имеющимся международным пенитенциарным стандартам, но и принципам, заявленным в качестве политики вашего агентства, которое среди прочих условий гарантирует гуманное отбывание осужденными лишения свободы", - отмечается в обращении.

"В этой связи убедительно прошу Вас, уважаемый г-н Инч, дать указание должностным лицам проверить соответствие условий содержания гражданина Ярошенко всем установленным стандартам ФБТ. Также рассчитываю на Ваше содействие гражданину Ярошенко в восстановлении права на покупку необходимых продуктов и лекарств, получении необходимой медицинской помощи, а также отмены ограничений в прогулках и предоставлении свиданий", - подчеркнула уполномоченный.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.